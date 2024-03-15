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АСВ возместило вкладчикам «Киви Банка» 3,26 млрд рублей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам «Киви Банка» 3,26 млрд рублей. Это 75% всей страховой ответственности.

АСВ возместило вкладчикам «Киви Банка» 3,26 млрд рублей

Госкорпорация приступила к возмещению вкладчикам лишившегося лицензии «Киви Банка» 29 февраля. На сегодняшний день средства получили 6,9 тыс. юридических и физических лиц.

Возмещение производит банк «Уралбиб», который действует от лица корпорации.

  • 21 февраля Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка», за месяц до этого Qiwi закрыл сделку по продаже российских активов за 24 млрд рублей гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited.
  • В конце февраля АВС сообщило, что выявило в «Киви Банке» порядка 9,3 млн кошельков с общей суммой средств на них в размере 4,4 млрд рублей.
  • 5 марта «Киви Банк» подал иск к к АО «Киви» и гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. Организация хочет оспорить договор купли-продажи акций АО «Киви» и признать недействительным договор залога и обременения этих акций.

Ранее на этой неделе стало известно, что акционеры Qiwi в ходе внеочередного собрания не одобрили обратный выкуп акций. Компания хотела выкупить обыкновенные акции класса «Б», включая ADS, с Nasdaq и Московской биржи. 

Фото на обложке: wutzkohphoto / Shutterstock

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