АСВ возместило вкладчикам «Киви Банка» 3,26 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам «Киви Банка» 3,26 млрд рублей. Это 75% всей страховой ответственности.
Госкорпорация приступила к возмещению вкладчикам лишившегося лицензии «Киви Банка» 29 февраля. На сегодняшний день средства получили 6,9 тыс. юридических и физических лиц.
Возмещение производит банк «Уралбиб», который действует от лица корпорации.
- 21 февраля Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка», за месяц до этого Qiwi закрыл сделку по продаже российских активов за 24 млрд рублей гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited.
- В конце февраля АВС сообщило, что выявило в «Киви Банке» порядка 9,3 млн кошельков с общей суммой средств на них в размере 4,4 млрд рублей.
- 5 марта «Киви Банк» подал иск к к АО «Киви» и гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. Организация хочет оспорить договор купли-продажи акций АО «Киви» и признать недействительным договор залога и обременения этих акций.
Ранее на этой неделе стало известно, что акционеры Qiwi в ходе внеочередного собрания не одобрили обратный выкуп акций. Компания хотела выкупить обыкновенные акции класса «Б», включая ADS, с Nasdaq и Московской биржи.
Фото на обложке: wutzkohphoto /
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