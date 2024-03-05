«Киви Банк» подал в суд на своих собственников

«Киви Банк» подал иск к АО «Киви» и гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. Исковое заявление отражено в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Иск зарегистрирован 4 марта, в нем пока нет подробностей о требованиях.

Иск подан 4 марта, требования и подробности пока не раскрыты. В качестве третьего лица указано АО «Реестр».

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка», за месяц до этого Qiwi закрыл сделку по продаже российских активов за 24 млрд рублей гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited.

После отзыва лицензии оказалось недоступно пополнение кошелька Qiwi, также платежная система заблокировала вывод средств.

О намерении выкупить оставшиеся средства своих клиентов на 8 млрд рублей обещали в банке «Точка». Платежи должны начаться не позднее 5 марта.

1 марта стало известно, что ФСБ начала проверку «Киви Банка», служба подозревает организацию в выводе полученных незаконным путем денег за границу.

Ранее представители сферы IT рассказали изданию Forbes об издержках, которые несут российские программисты в связи с отзывом лицензии «Киви Банка» и отключение кошельков.

В частности, представитель аккредитованной Минцифры IT-компании сообщил, что теперь в организации проблемы с оплатой ряда необходимых для работы сервисов.

Фото на обложке: Lukasz Michalczyk / Shutterstock