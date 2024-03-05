«Киви Банк» подал в суд на своих собственников

«Киви Банк» подал иск к АО «Киви» и гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. Исковое заявление отражено в картотеке Арбитражного суда Москвы.
Иск зарегистрирован 4 марта, в нем пока нет подробностей о требованиях.
Иск подан 4 марта, требования и подробности пока не раскрыты. В качестве третьего лица указано АО «Реестр».
- 21 февраля Центробанк отозвал лицензию у «Киви банка», за месяц до этого Qiwi закрыл сделку по продаже российских активов за 24 млрд рублей гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited.
- После отзыва лицензии оказалось недоступно пополнение кошелька Qiwi, также платежная система заблокировала вывод средств.
- О намерении выкупить оставшиеся средства своих клиентов на 8 млрд рублей обещали в банке «Точка». Платежи должны начаться не позднее 5 марта.
- 1 марта стало известно, что ФСБ начала проверку «Киви Банка», служба подозревает организацию в выводе полученных незаконным путем денег за границу.
Ранее представители сферы IT рассказали изданию Forbes об издержках, которые несут российские программисты в связи с отзывом лицензии «Киви Банка» и отключение кошельков.
В частности, представитель аккредитованной Минцифры IT-компании сообщил, что теперь в организации проблемы с оплатой ряда необходимых для работы сервисов.
Фото на обложке: Lukasz Michalczyk /
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