ФСБ начала проверку «Киви Банка» — РБК

ФСБ начала доследственную проверку «Киви Банка» на предмет возможного вывода за границу средств, полученных незаконным путем, сообщил РБК. Проверка организована по заявлению Банка России.

РБК со ссылкой на источники сообщил о начале доследственной проверки «Киви Банка» со стороны ФСБ. Проверка проводится на основании заявления Банка России, отмечает издание.

Служба проверяет банк на предмет возможного вывода за границу средств, полученных незаконных путем, уточнили источники РБК. Проверку ведет отдел «К» из службы экономический безопасности ФСБ.

У «Киви Банка» отозвана лицензия: что делать владельцам Qiwi-кошельков и клиентам банка

В конце января Qiwi закрыл сделку по продаже российских активов за 24 млрд рублей гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited.

21 февраля ЦБ отозвал лицензию у «Киви Банка». Банк нарушал федеральные законы и не соблюдал требования регулятора, поэтому в течение последнего года к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление некоторых операций.

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