АСВ назвало сумму оставшихся на Qiwi-кошельках средств

Агенство по страхованию вкладов (АСВ) выявило в «Киви Банке» порядка 9,3 млн кошельков с общей суммой средств 4,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении АСВ.

На анонимных кошельках (лимит по ним до 15 тыс. рублей) находится порядка 277 млн рублей, всего таких кошельков — 1,3 млн штук. Средний размер остатка средств на одном кошельке составляет 212 рублей.

На кошельках с упрощенной идентификацией (лимит до 60 тыс. рублей) размещено 2,35 млрд рублей, а всего таких кошельков 7,15 млн штук. Средний размер остатка средств — 328 рублей.