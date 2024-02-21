У «Киви Банка» отозвана лицензия: что делать владельцам Qiwi-кошельков и клиентам банка

Рассказываем о том, что делать, если у вас есть вклад в «Киви Банке» и средства на Qiwi-кошельке, кому и когда вернут деньги, и как быть, если вы столкнулись с проблемами при оплате услуг.

Банк России 21 февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка». После этого стало недоступно пополнение кошелька Qiwi, также платежная система заблокировала вывод средств. С проблемами столкнулись и клиенты других банков, сотрудничающих с Qiwi.

Что случилось:

Банк России 21 февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка». ЦБ объяснил, что банк нарушал федеральные законы и не соблюдал требования регулятора.

В частности, ЦБ заявил, что «Киви Банк» был вовлечен в «высокорисковые операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом»: речь о переводах денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

Пополнение кошелька Qiwi после отзыва лицензии у банка стало недоступно, также платежная система заблокировала вывод средств, перестали принимать платежи терминалы сервиса в Москве. Платежная система Contact, принадлежащая группе Qiwi, также перестала работать в нормальном режиме.

«Киви Банк» сообщил о закрытии своих офисов в столице, Санкт-Петербурге и Казани. В организации была введена временная администрация. Бизнес группы Qiwi, не связанный с работой банка, функционирует в обычном режиме, заявили в компании.

Депозитарные расписки Qiwi на минимуме падали в цене на 50% — до 240,5 рублей. Мосбиржа успела объявить второй дискретный аукцион по бумагам компании за день (его запускают вместо обычных торгов во время резких колебаний стоимости акций).

«Киви Банк» занимал 89 место по величине активов в банковской системе России. Отзыв лицензии стал первым в банковской сфере с августа 2022 года.

Что делать, если у меня есть вклад в «Киви Банке» и средства на Qiwi-кошельке

ЦБ заявил, что система страхования вкладов не распространяется на средства на электронных кошельках, эту же информацию предоставил правительственный ресурс «Объясняем.РФ». Деньги по вкладам можно будет вернуть через Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Вы сможете обратиться в Агентство по страхованию вкладов, которое займется возвратом сбережений. До 27 февраля организация выберет банки, которые станут платежными агентами и будут возмещать деньги. Выплаты начнутся не позднее 6 марта», — говорится в сообщении.

Вклады вернут в размере 100%, но не более 1,4 млн рублей, включая проценты. Если на счете хранятся деньги за проданную квартиру, социальные пособия, страховые выплаты или средства, перешедшие по наследству, то сумма компенсации вырастет до 10 млн рублей.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников со ссылкой на ст. 5 п.5. закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» также сообщил, что средства граждан, которые находятся на депозитах, подлежат возмещению, однако страхование не распространяется на электронные денежные средства.

«Владельцы электронных кошельков ничего не получат, в отличие от граждан, которые имели классические депозиты. К депозитам, по которым будет происходить возмещения, относятся и накопительные счета, но не электронные кошельки», — пояснил юрист.

Фактически это замороженные средства, которые к тому же не попадают под страховку АСВ, подтвердила соруководитель практики защиты прав инвесторов компании «Интерцессия» Анастасия Чумак, комментируя ситуацию с Qiwi-кошельками. «Получить компенсацию можно только по решению суда — это долгий процесс, который еще и завязан на реализации активов компании», — предупредила эксперт.

Что делать, если я клиент другого банка и столкнулся с проблемами оплаты услуг

После отзыва лицензии у «Киви Банка» некоторые игроки банковского рынка предупредили о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг — в частности, с проблемами столкнулись «Райффайзенбанк», «Точка Банк», «Металлинвестбанк».

В «Точка Банке» RB.RU сообщили, что отзыв лицензии «Киви Банка» затронул некоторых клиентов, которые «обслуживались на филиале в "Киви Банке"» — для таких клиентов уже в ближайшее время запустят новые опции и предложения, в том числе и для внешнеэкономической работы (ВЭД). В целом большинство сервисов и продуктов «Точки» функционируют в обычном режиме.

В «Райффайзенбанке» подтвердили, что оплата услуг мобильной связи и некоторых провайдеров других сервисов временно недоступна в «Райффайзен Онлайн». «Это связано с отзывом лицензии "Киви Банка", через сервисы которого производились оплаты услуг части компаний. Мы работаем над решением и сообщим вам, как только оплата будет доступна», — сообщили в пресс-службе кредитной организации. До этого момента оплатить услуги мобильной связи и другие сервисы можно через личный кабинет на сайтах и в приложениях поставщиков услуг.

В «Альфа-Банке», который вместе с Qiwi-кошельком развивает сервис «АQтуальный перевод», сообщили, что не испытывают трудностей с проведением платежей за мобильную связь.

Одна из причин, по которой ЦБ отозвал лицензию «Киви Банка», стали переводы денег в пользу криптообменников. По словам заместителя руководителя финансово технологической компании Only Bank Виталия Китайчук, «несколько банков готовят фиатные гейты, которые позволят россиянам покупать "крипту" с российских карт».

В текущий момент в числе альтернатив Qiwi эксперт назвал «Золотую Корону», Only Bank, а также «сервисы по выпуску визуальных карт». Соруководитель практики защиты прав инвесторов «Интерцессии» Анастасия Чумак также перечислила в числе альтернатив AdvCash.com, Perfect Money, ЮMoney.

«На данные момент они не позволяют вывести зависшие средства. Пока единственный способ вывести средства — дождаться решения временных управляющих и исходя из полученной информации принимать решения», — заключила Чумак.

Что делать, чтобы не потерять деньги в будущем:

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рекомендует тщательно изучать нюансы при размещении денежных средств и учитывать, будет ли распространяться система страхования вкладов на эти средства.

«Классический пример — ставшие популярными сейчас брокерские счета. Банки активно привлекают население к инвестированию на фондовом рынке, но тот момент, что средств на таких счетах не застрахованы и не подлежат возмещению в случае, если финансовая организация лишится лицензии, широко не афишируется, также, как и в случае с электронными кошельками», — предупреждает эксперт.

По словам Гусятникова, участие самого банка в системе страхования вкладов еще не гарантирует того, что любые средства будут застрахованы.

«Также не стоит забывать, что у нас существует порог страховой суммы, которая ограничена 1,4 млн рублей. Это сумма всех средств на любых счетах в одном банке <…>. Однако ограничения по сумме касаются одной финансовой организации и, если ваши средства находятся в разных банках, в каждом из них они застрахованы в сумме на 1,4 млн рублей», — сообщил юрист, добавив, что гражданам рекомендуется дробить средства и распределять их по разным финансовым организациям.

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