Мосбиржа исключит расписки Qiwi из индексов акций

Мосбиржа исключит глобальные депозитарные расписки (ГДР) Qiwi PLC из состава индексов акций. Бумагу выведут из баз расчетов с 27 февраля, следует из сообщения торговой площадки.
С 29 января 2024 года ГДР Qiwi переведены в третий уровень листинга биржи. 21 февраля ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Киви-банка». После этого расписки рухнули в цене на 50% — до 240,5 рублей.
ЦБ объяснил отзыв тем, что банк нарушал федеральные законы и не соблюдал требования регулятора. Это стало первым случаем отзыва банковской лицензии с августа 2022 года.
Пополнение кошелька Qiwi стало недоступно, также платежная система заблокировала вывод средств, перестали принимать платежи терминалы сервиса в Москве. «Киви Банк» сообщил о закрытии своих офисов в столице, Санкт-Петербурге и Казани. В организации сейчас введена временная администрация.
RB.RU рассказывал о том, что делать, если у вас есть вклад в «Киви Банке» и средства на Qiwi-кошельке, кому и когда вернут деньги, и как быть, если вы столкнулись с проблемами при оплате услуг.
Фото на обложке: MacroEcon /
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