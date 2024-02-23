Мосбиржа исключит расписки Qiwi из индексов акций

Мосбиржа исключит глобальные депозитарные расписки (ГДР) Qiwi PLC из состава индексов акций. Бумагу выведут из баз расчетов с 27 февраля, следует из сообщения торговой площадки.

С 29 января 2024 года ГДР Qiwi переведены в третий уровень листинга биржи. 21 февраля ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Киви-банка». После этого расписки рухнули в цене на 50% — до 240,5 рублей.

ЦБ объяснил отзыв тем, что банк нарушал федеральные законы и не соблюдал требования регулятора. Это стало первым случаем отзыва банковской лицензии с августа 2022 года.

Пополнение кошелька Qiwi стало недоступно, также платежная система заблокировала вывод средств, перестали принимать платежи терминалы сервиса в Москве. «Киви Банк» сообщил о закрытии своих офисов в столице, Санкт-Петербурге и Казани. В организации сейчас введена временная администрация.

RB.RU рассказывал о том, что делать, если у вас есть вклад в «Киви Банке» и средства на Qiwi-кошельке, кому и когда вернут деньги, и как быть, если вы столкнулись с проблемами при оплате услуг.

Фото на обложке: MacroEcon / Shutterstock