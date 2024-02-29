АСВ начало выплаты вкладчикам «Киви Банка»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщило о начале выплаты страхового возмещения вкладчикам «Киви Банка» с 29 февраля.
Банк 21 февраля лишился лицензии ЦБ.
Официальное сообщение с информацией о дате начала выплат, месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение возмещения размещено на сайте АСВ.
Получать страховое возмещение вкладчики будут через банк «Уралсиб».
Чтобы получить возмещение при личном обращении в банк-агент («Уралсиб»), вкладчику нужно предоставить паспорт и заполнить форму заявления о выплате возмещения.
Вкладчики «Киви Банка», проживающие вне населенных пунктов, где есть подразделения «Уралсиба», могут направить заявления о выплате возмещения АСВ по почте.
Выплата возмещения продолжатся до даты завершения ликвидационных процедур в отношении «Киви Банка».
Вкладчики с 29 февраля могут воспользоваться информационными сервисами АСВ на «Госуслугах» и получить информацию о размере причитающегося и выплаченного возмещения. С 19 марта через «Госуслуги» можно будет оформить заявление о выплате возмещения в электронной форме.
Согласно реестру обязательств «Киви Банка», за выплатой страхового возмещения на сумму 4,3 млрд рублей могут обратиться около 20,2 тыс. вкладчиков, в том числе 10,9 тыс. индивидуальных предпринимателей — на сумму 1,88 млрд рублей и 9 тыс. юридических лиц — на сумму 2,41 млрд рублей.
Страховое возмещение будут выплачивать в 45 субъектах РФ. Для выплат задействуют 152 структурных подразделения «Уралсиба».
- Банк России 21 февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка». После этого оказалось недоступно пополнение кошелька Qiwi, также платежная система заблокировала вывод средств. С проблемами столкнулись и клиенты других банков, сотрудничающих с Qiwi. В ЦБ, как и в АСВ, позднее заявили, что у «Киви Банка», по предварительным оценкам, хватит средств, чтобы вернуть деньги и с электронных кошельков.
- АСВ выявило в «Киви Банке» порядка 9,3 млн кошельков с общей суммой средств на них в размере 4,4 млрд рублей.
- Ранее также сообщалось, что банк «Точка» выкупит оставшиеся в «Киви Банке» средства своих клиентов на 8 млрд рублей. Первые платежи банк собирается совершить 5 марта.
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