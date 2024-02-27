Банк «Точка» выкупит активы своих клиентов на 8 млрд рублей в «Киви Банке»

АО «Точка» выкупит зависшие в «Киви Банке» средства своих клиентов на 8 млрд рублей. Первые платежи банк собирается совершить уже 5 марта.
Мера коснется тех, кто обслуживался по банковской лицензии «Киви Банка» и чьи потери не покрываются выплатами Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Схема по выкупу будет работать следующим образом: клиенты из списка вкладчиков АСВ, заключившие с «Точкой» договор выкупа прав требования, получат разницу между 1,4 млн рублей (максимальный размер страхового возмещения) и остатком на счете. Например, если у предпринимателя на счетах в «Киви Банке» застряло 12 млн рублей, он получит 1,4 млн рублей от АСВ, а 10,6 млн рублей зачислит «Точка».
Всем клиентам, пострадавшим от ситуации с «Киви», «Точка» предоставит бесплатное обслуживание на новых счетах до 28 февраля 2025 года.
- Банк России 21 февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка». После этого оказалось недоступно пополнение кошелька Qiwi, также платежная система заблокировала вывод средств. С проблемами столкнулись и клиенты других банков, сотрудничающих с Qiwi. В ЦБ позднее заявили, что у «Киви Банка», по предварительным оценкам, хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков.
- Агенство по страхованию вкладов (АСВ) выявило в «Киви Банке» порядка 9,3 млн кошельков с общей суммой средств на них в размере 4,4 млрд рублей.
RB.RU рассказывал о том, что делать, если у вас есть вклад в «Киви Банке» и средства на Qiwi-кошельке, кому и когда вернут деньги, и как быть, если вы столкнулись с проблемами при оплате услуг.
Фото на обложке: «Точка» / Telegram
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