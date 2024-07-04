Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские майнеры открыли свой дата-центр в Эфиопии

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская компания BitCluster запустила дата-центр для майнинга в Эфиопии. При этом около 90% индустрии страны занимают китайские инвесторы, пишет «Ъ».

Российские майнеры открыли свой дата-центр в Эфиопии
  1. Новости
Автор: Карина Пардаева

BitCluster имеет майнинговые площадки в Красноярске, Норильске, Иркутске. По данным компании, объемы вычислительных мощностей для майнинга в Эфиопии составляют 400–420 МВт, сегодня страна уверенно входит в топ-5 мировых лидеров рынка.

Эксперты соглашаются, что электроэнергия в стране дешевле, чем в России, и в целом условия достаточно привлекательны. При этом большинство российских майнинг-компаний в ближайшее время выходить в Эфиопию не планируют. Это связано с высокими рисками, как возможных перебоев в электроснабжении, так и политической нестабильности, и угрозами терроризма.

В начале июня Минфин России поддержал инициативу признания майнинга криптовалют экономической деятельностью. Для этого ему нужно присвоить ОКВЭД — классификатор экономической деятельности. Добыче криптовалют могут выделить ОКВЭД из существующих, либо создать под эти цели новый.

Фото на обложке: Mark Agnor / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Расширяем горизонты: как создавать приложения для африканского рынка?
  2. 2 Разная Африка: чем она интересна для российских предпринимателей
  3. 3 Почему Африка — самый интересный регион для российских предпринимателей
  4. 4 Гид по Эфиопии: чем эта страна привлекательна для российских стартапов
  5. 5 Куда идти стартапам в Африке
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

04 июля 2024

Конкурс Грантов Мэра Москвы 2024

04 июля 2024

FranchCamp

05 июля 2024

Клуб инвесторов Сибири, Урала и Дальнего Востока

Все ВОЗМОЖНОСТИ