Российские майнеры открыли свой дата-центр в Эфиопии

Российская компания BitCluster запустила дата-центр для майнинга в Эфиопии. При этом около 90% индустрии страны занимают китайские инвесторы, пишет «Ъ».
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BitCluster имеет майнинговые площадки в Красноярске, Норильске, Иркутске. По данным компании, объемы вычислительных мощностей для майнинга в Эфиопии составляют 400–420 МВт, сегодня страна уверенно входит в топ-5 мировых лидеров рынка.
Эксперты соглашаются, что электроэнергия в стране дешевле, чем в России, и в целом условия достаточно привлекательны. При этом большинство российских майнинг-компаний в ближайшее время выходить в Эфиопию не планируют. Это связано с высокими рисками, как возможных перебоев в электроснабжении, так и политической нестабильности, и угрозами терроризма.
В начале июня Минфин России поддержал инициативу признания майнинга криптовалют экономической деятельностью. Для этого ему нужно присвоить ОКВЭД — классификатор экономической деятельности. Добыче криптовалют могут выделить ОКВЭД из существующих, либо создать под эти цели новый.
Фото на обложке: Mark Agnor /
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