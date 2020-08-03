Стоимость биткоина впервые за год достигла $12 тысяч

Впервые с 9 августа 2019 года стоимость биткоина в ходе торгов достигла отметки в $12 тысяч. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные криптовалютной биржи.

Согласно сведениям портала Coinmarketcap, по состоянию на 07:03 Мск биткоин дорожает на 4,91%, до $11918. Портал высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам.

На одной из крупнейших по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина растет на 5,41%, до $11980. Отмечается, что в ходе торгов цена криптовалюты достигала отметки в $ 12 тысяч.

Технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич поясняет, что рост стоимости биткоина связан с ослаблением нескольких мировых валют — доллара и китайского юаня.

«Рост может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев, но не такими же темпами. В целом тренд на увеличение цены», — уточнил Олшевич.

Сообщается, что на долю биткоина приходится около 61% рынка криптовалют.

Ранее Владимир Путин подписал закон о криптовалютах. Оплата товаров и услуг виртуальной валютой в России запрещена.

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