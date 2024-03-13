Биткоин-ETF обновил рекорд по объему дневного притока средств. За одни сутки в спотовые фонды на биткоин поступило более $1 млрд – почти все деньги привлек фонд компании BlackRock, которая ранее стала крупнейшим в мире держателем биткоина.

Спотовые ETF на биткоин за одну торговую сессию привлекли более $1 млрд. Это рекорд по объему однодневного притока средства в биткоин-ETF, отметил The Block.

Более 80% привлеченной суммы – $849 млн – собрал спотовый фонд инвестиционной компании BlackRock. Днем ранее она стала крупнейшим в мире держателем биткоина, обойдя американскую компанию MicroStrategy.

ETF на биткоин запустили в начале января – с тех пор общий приток денег в эти фонды превысил $4 млрд. Активы топ-10 биткоин-ETF оцениваются в $58,7 млрд.

Запуск ETF на биткоин спровоцировал начало стремительного роста курса первой криптовалюты. Только в марте он трижды обновлял исторический максимум.

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