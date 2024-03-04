Курс биткоина превысил $65 тысяч

Курс биткоина впервые с 2021 года преодолел отметку в $65 тыс. следует из данных Сoindesk. Ранее рекорд был зафиксирован в ноябре 2021 года, тогда курс держался на отметке $68,9 тыс.
За сутки с 3 марта по утро четвертого марта курс первой криптовалюты подскочил на 5.26%. По состоянию на 11:30 мск биткоин торговался более чем за $65 тыс., после чего было зафиксировано падение до $64,9 тыс.
Однако к 14:16 мск курс вновь вырос до $65 073. С начала 2024 года биткоин прибавил в цене по меньшей мере 40%. Такая динамика наблюдается на фоне послаблений в США, которые утвердила в январе SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам).
Ранее в феврале капитализация биткоина впервые с 2021 года достигла $1 трлн. По данным аналитиков, скачок курса обусловлен в том числе запуском первого в мире биржевого фонда на биткоин.
Фото на обложке: Unsplash
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