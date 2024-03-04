Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Курс биткоина превысил $65 тысяч

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Курс биткоина впервые с 2021 года преодолел отметку в $65 тыс. следует из данных Сoindesk. Ранее рекорд был зафиксирован в ноябре 2021 года, тогда курс держался на отметке $68,9 тыс.

Курс биткоина превысил $65 тысяч

За сутки с 3 марта по утро четвертого марта курс первой криптовалюты подскочил на 5.26%. По состоянию на 11:30 мск биткоин торговался более чем за $65 тыс., после чего было зафиксировано падение до $64,9 тыс.

Однако к 14:16 мск курс вновь вырос до $65 073. С начала 2024 года биткоин прибавил в цене по меньшей мере 40%. Такая динамика наблюдается на фоне послаблений в США, которые утвердила в январе SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам).

Ранее в феврале капитализация биткоина впервые с 2021 года достигла $1 трлн. По данным аналитиков, скачок курса обусловлен в том числе запуском первого в мире биржевого фонда на биткоин.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что происходило с валютным рынком в России в мае и как с этим теперь работать — бизнесу и не только?
  2. 2 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
  3. 3 Как изменится криптоиндустрия в 2024 году
  4. 4 Чек-лист для открытия криптобизнеса в Беларуси
  5. 5 Как и где купить криптовалюту в России?

ВОЗМОЖНОСТИ

04 марта 2024

WB accelerator

04 марта 2024

Олимпиада по информатике от Яндекса

05 марта 2024

Городские легенды

Все ВОЗМОЖНОСТИ