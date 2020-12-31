Курс биткоина впервые превысил $29 тысяч

Биткоин обновил исторический максимум. По данным биржи Coindesk, максимальный курс криптовалюты во время торгов достигал $29 280,05.

Рекордную стоимость биткоин показал в среду вечером. С начала года криптовалюта подорожала почти в три раза. На утро 31 декабря одна монета стоила $28 937. Капитализация превышает $537,9 млрд.

Фото: Coinbase

Биткоин был запущен в 2009 году его создателем под псевдонимом Сатоши Накамото, измеряется рыночной капитализацией и объемом данных, хранящихся в его блокчейне. Является крупнейшей криптовалютой на цифровом рынке, доля биткоина — 70,12%.

В декабре Центробанк ограничил сумму покупки криптовалюты для физлиц и ИП, не являющихся квалифицированными инвесторами, до 600 тысяч рублей в год. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

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