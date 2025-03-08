Биткоин и другие криптовалюты продолжают падать на фоне новостей о создании стратегического крипторезерва в США

Проведение в Белом доме первого в истории криптовалютного саммита White House Crypto Summit, на котором выступил Дональд Трамп, вызвало падение основных криптовалют. По данным криптобиржи Binance, в субботу биткоин торгуется в переделах $85-65 тыс., Ethereum — $2,1-2,2 тыс, Solana — $138-140.

По данным биржи на 13:30 мск, цена биткоина упала на 3,2% до $86,2 тыс., стоимость Ethereum — на 2,4% до $2,1 тыс., Solana — на 2,2% до $138,4.

Саммит был призван стать площадкой для открытого диалога с лидерами криптовалютной отрасли, поскольку президент намерен сделать США «биткоин-сверхдержавой» (глобальным лидером мирового криптовалютной сферы). Но во многом он больше озадачил игроков рынка, нежели вдохновил.

В частности, объявление о создании стратегического резерва биткоинов под эгидой Казначейства США, который Трамп окрестил «виртуальным Форт-Ноксом для цифрового золота», чтобы подчеркнуть значимость криптовалют как ценного актива, достойного интеграции в национальную финансовую систему, обеспокоило владельцев криптосчетов.

В преддверии саммита и непосредственно на нем сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют инвестор Дэвид Сакс сообщил, что правительство не намерено использовать государственные средства для покупки биткоинов.

По его словами, Минфин США или Министерство торговли «разработают бюджетно-нейтральные механизмы его приобретения». Они в том числе могут включать пополнение крипторезерва за счет изъятых в рамках уголовного или гражданского судопроизводства криптоактивов мошенников.

Поскольку речь идет о резерве примерно в 200 тыс. биткоинов, Ethereum, Cardano, Solana и Ripple, рынок задается вопросом, какие еще каналы пополнения фонда изобретет правительство. На фоне этих волнений стоимость указанных криптовалют снижается.

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