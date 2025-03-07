Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в стране стратегического резерва биткоинов, а также запаса других криптовалют. В них войдут цифровые активы, конфискованные властям, говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
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«Стратегический резерв биткоинов будет пополняться биткоинами, принадлежащими Минфину, которые были конфискованы в рамках уголовных или гражданских разбирательств. Другие агентства оценят свои юридические полномочия на передачу любых биткоинов, принадлежащих им, в стратегический резерв», — сказано в указе.
Запас прочих криптовалют тоже будет пополняться за счет конфискованных активов. Какие именно криптовалюты войдут в этот перечень, из указа Трампа не ясно.
Зачем нужен крипторезерв? Согласно указу, в настоящее время в США «не существует четкой политики управления» криптовалютными активами, что приводит «к отсутствию подотчетности и недостаточному изучению вариантов реализации, защиты или максимизации их стоимости».
Реакция рынка. На 10:35 мск 7 марта стоимость биткоина составляла $88,4 тыс., за последние сутки она снизилась на 3,3%. Снижение продемонстрировали и другие популярные криптовалюты, включая Ethereum (-3,3%), XRP (-0,7%) и Dogecoin (-4%).
- Учреждение национального резерва криптовалют было одним из предвыборных обещаний Трампа. С ноября, когда политик победил на выборах президента США, биткоин начал стремительно расти в цене, достигнув в январе исторического максимума в $109 тыс.
Фото на обложке: Alex Wong / Getty Images
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