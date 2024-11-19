Цена биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина 19 ноября впервые в истории превысила $93,9 тыс. Криптовалюта обновила рекорд на фоне запуска торгов опционами на биткоин-ETF на американской бирже Nasdaq.

Согласно данным Coinmarketcap, на максиму за последние 24 часа цена биткоина составляла $93 931. На момент публикации (21:53 мск) токен торговался по $93 849,86, дорожая за сутки на 4,02%.

Менее популярные монеты тоже продемонстрировали рост. Любимая криптовалюта Илона Маска Dogecoin за 24 часа подорожала на 12,1% и стоила $0,4148. Токен Solana прибавил в цене 2,49% и торговался по $243,95.

Стоимость биткоина начала активно расти на фоне американских выборов президента, на которых победил Дональд Трамп, обещавший сделать США «криптостолицей планеты».

Во вторник, 19 ноября, уверенности трейдерам добавил старт торгов опционами на биткоин-ETF на американской бирже Nasdaq. Площадка запустила торги опционами фонда iShares Bitcoin Trust (IBIT) от одной из крупнейших в мире инвесткомпаний BlackRock.

Как отмечал Bloomberg, новый инструмент позволит инвесторам использовать деривативы для ставок на крупнейший в мире цифровой актив. Глава подразделения листинга биржевых продуктов Nasdaq Элисон Хеннесси отметила, что биржа вместе с BlackRock более десяти месяцев вели переговоры с регуляторами, чтобы реализовать этот проект.

«Опционы на IBIT готовы к торгам на терминале. Сегодня начинается новая эра. Побьют ли они рекорды для новичков? Я склоняюсь к тому, что да», — написал в соцсети X старший аналитик Bloomberg Intelligence по рынку ETF Эрик Балчунас. Эксперт отметил, что в первый же день объем торгов опционами на IBIT составил несколько сотен миллионов долларов.