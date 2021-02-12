Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Биткоин обновил рекорд цены после заявлений Mastercard и BNY Mellon

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Биткоин снова вырос. Согласно данным CoinDesk, криптовалюта установила новый максимум — $48 925,53 на пике.

Биткоин обновил рекорд цены после заявлений Mastercard и BNY Mellon

Фото: скриншот сайта биржи Coindesk

Взлет стоимости связывают с планами Mastercard о приеме платежей в криптовалюте в 2021 году. Также старейший американский банк BNY Mellon объявил, что разрабатывает платформу для хранения и операций с цифровыми активами, в том числе для криптовалюты. 

Активный рост стоимости биткоина стартовал в начале недели после того, как компания Tesla вложила в него $1,5 млрд и сообщила, что будет принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои продукты. С начала 2021 года стоимость биткоина прибавила уже 69%.

Фото на обложке: JoeyCheung / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2021

Акселератор идей цифровых продуктов и услуг KAMAZ DIGITAL

16 февраля 2021

Ramaximization — онлайн-хакатон по оптимизации

18 февраля 2021

Students Hack от «Газпром нефти»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма