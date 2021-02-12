Биткоин обновил рекорд цены после заявлений Mastercard и BNY Mellon

Фото: скриншот сайта биржи Coindesk

Взлет стоимости связывают с планами Mastercard о приеме платежей в криптовалюте в 2021 году. Также старейший американский банк BNY Mellon объявил, что разрабатывает платформу для хранения и операций с цифровыми активами, в том числе для криптовалюты.

Активный рост стоимости биткоина стартовал в начале недели после того, как компания Tesla вложила в него $1,5 млрд и сообщила, что будет принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои продукты. С начала 2021 года стоимость биткоина прибавила уже 69%.

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