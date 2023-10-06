Россияне стали покупать бытовую технику в 1,5 раза чаще

В третьем квартале 2023 года спрос россиян на технику для дома и электронику вырос почти в 1,5 раза по сравнению с началом года. Самый высокий средний чек составил 7,5 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Согласно данным аналитиков, общее число таких покупок в третьем квартале этого года выросло на 45% по сравнению с первым кварталом.

На стоимость бытовой техники и электроники, конечно же, сказывается изменение курса валют, так как большая часть этих товаров импортная или собрана из иностранных комплктующих.

При этом рост цен на эту группу товаров будет скачкообразный, так как сначала продавцы распродают товарные остатки, ввезенные по старым ценам, и, как правило, не повышают цены до момента поступления новых партий, закупленных с учетом роста стоимости валюты.

Специалисты банка также говорят, что стоит помнить: продавцы заранее закладывают достаточную маржу, чтобы сгладить курсовые колебания и до определенного момента могут спокойно держать старые цены в пользу большего оборота на фоне ослабления национальной валюты.

Российские дистрибьюторы электроники и бытовой техники в мае начали перемещать каналы поставок из Казахстана в Киргизию, Китай и ОАЭ после заявлений казахского правительства об ужесточении контроля параллельного импорта в Россию. Цены на технику могут вырасти на 10-12%.

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