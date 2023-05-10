Зарубежная бытовая техника подорожает на 10-12% из-за поставок в обход Казахстана

Российские дистрибьюторы электроники и бытовой техники начали перемещать каналы поставок из Казахстана в Киргизию, Китай и ОАЭ после заявлений казахского правительства об ужесточении контроля параллельного импорта в Россию. Об этом сообщил глава логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло «Коммерсанту».

По его словам, пока возможность провозить товары через Казахстан есть, но поставки уже подорожали. Это подтвердил собеседник издания на рынке электроники.

В Казахстане с апреля заработала система мониторинга импорта в РФ. Казахстан «не позволит использовать его юрисдикцию для обхода антироссийских санкций», заявлял тогда замминистра иностранных дел республики Роман Василенко.

Цены на технику могут вырасти на 10-12%, предположил Властопуло. Решение Казахстана ограничить поставки товаров по параллельному импорту в Россию усложняет и поставки из Узбекистана, так как груз из этой страны пересекает республику, добавил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

LG, Samsung, Bosch и Electrolux могут исчезнуть с полок магазинов. Потребители уже стали больше интересоваться китайской и турецкой бытовой техникой, а закупленная по более высокой цене от зарубежных брендов может оказаться просто неликвидной, предположил Погудалов.

К лету 2023 года ноутбуки в России могут существенно подешеветь — до 15%. Импортеры снизили отпускные цены на 5-30% в зависимости от модели и конфигурации. Прогнозируемое падение цен — следствие переизбытка ноутбуков и комплектующих к ним.

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