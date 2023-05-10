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К лету 2023 года цены на ноутбуки в РФ могут снизить до 15%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

К лету 2023 года ноутбуки в России могут существенно подешеветь — до 15%. Импортеры снизили отпускные цены на 5-30% в зависимости от модели и конфигурации. Прогнозируемое падение цен — следствие переизбытка ноутбуков и комплектующих к ним.

К лету 2023 года цены на ноутбуки в РФ могут снизить до 15%

Об этом рассказал «Известиям» источник, близкий к одному из дистрибьюторов электроники. С тем, что стоимость лэптопов может уменьшиться, согласен и источник, близкий к одному из производителей гаджетов.

Даже при снижении цен складские запасы будут повышенными до середины года или даже до третьего квартала, считают аналитики IDC. Положительную динамику они ожидают к 2024 году на фоне замены устаревших гаджетов на новые, а также в связи с переходом пользоватлей на Windows 11.

  • По итогам первого квартала 2023 года продажи ноутбуков в количественном выражении упали на 20% до 812 тыс. штук, а в денежном выражении – на 33% до 45,5 млрд рублей по отношению к первому кварталу 2022 года.

Фото на обложке: ECLIPSE PRODUCTION / Shutterstock

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