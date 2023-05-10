К лету 2023 года ноутбуки в России могут существенно подешеветь — до 15%. Импортеры снизили отпускные цены на 5-30% в зависимости от модели и конфигурации. Прогнозируемое падение цен — следствие переизбытка ноутбуков и комплектующих к ним.

К лету 2023 года цены на ноутбуки в РФ могут снизить до 15%