Россияне в полтора раза чаще стали покупать турецкую бытовую технику

В январе-июне 2023 года россияне купили свыше 500 тыс. холодильников и морозильных камер, стиральных и посудомоечных машин, плит и духовых шкафов турецких брендов Beko, Grundig, Vestel, Simfer и др. Это в полтора раза больше по сравнению с тем же периодом 2022 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на «М.Видео-Эльдорадо».
В статистике учтена техника от турецких торговых марок, которая кроме Турции частично производится на территории России или в Китае.
Стабильность ассортимента и наличие локального производства позволяют турецким торговым маркам усиливать свои позиции, замещая вместе с брендами из Китая ушедших западных игроков, отмечают участники рынка.
- Российские дистрибьюторы электроники и бытовой техники начали перемещать каналы поставок из Казахстана в Киргизию, Китай и ОАЭ после заявлений казахского правительства об ужесточении контроля параллельного импорта в Россию. Цены на технику могут вырасти на 10-12%.
Фото на обложке: Unsplash
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