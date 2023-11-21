Еще одна крупная криптобиржа объявила о закрытии. Bittrex Global прекратит торги с 4 декабря 2023 года. Компания попросила не вносить депозиты и предупредила, что вывод средств будет доступен и после 4 декабря, но попросила сделать это побыстрее.
Криптобиржа Bittrex Global объявила о закрытии. Торги на площадке будут прекращены с 4 декабря 2023 года, говорится в сообщении компании.
После 4 декабря будет доступен только вывод средств с площадки. Вывести доллары США не получится – их придется конвертировать в криптовалюту или евро.
Bittrex попросила больше не вносить депозиты и побыстрее вывести средства, хотя уточнила, что это можно будет сделать и после 4 декабря.
Bittrex Global была основана в 2013 году. В 2023 году биржа закрыла подразделение в США по причине его экономической нецелесообразности.
За последние два года в мире закрылись 239 криптобирж. Новых игроков на рынке за этот же период появилось лишь 183.
Фото на обложке: Piotr Swat /
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