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Еще одна крупная криптобиржа объявила о закрытии

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Еще одна крупная криптобиржа объявила о закрытии. Bittrex Global прекратит торги с 4 декабря 2023 года. Компания попросила не вносить депозиты и предупредила, что вывод средств будет доступен и после 4 декабря, но попросила сделать это побыстрее.

Еще одна крупная криптобиржа объявила о закрытии

Криптобиржа Bittrex Global объявила о закрытии. Торги на площадке будут прекращены с 4 декабря 2023 года, говорится в сообщении компании.

После 4 декабря будет доступен только вывод средств с площадки. Вывести доллары США не получится – их придется конвертировать в криптовалюту или евро.

Bittrex попросила больше не вносить депозиты и побыстрее вывести средства, хотя уточнила, что это можно будет сделать и после 4 декабря.

Bittrex Global была основана в 2013 году. В 2023 году биржа закрыла подразделение в США по причине его экономической нецелесообразности.

За последние два года в мире закрылись 239 криптобирж. Новых игроков на рынке за этот же период появилось лишь 183.

Фото на обложке: Piotr Swat / Shutterstock

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