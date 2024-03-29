На платформе bizmall появилась возможность купить и продать готовый бизнес

На инвестиционной платформе bizmall появилась возможность купить и продать готовый бизнес. В компании видят запрос от инвесторов и институциональных партнеров на M&A сделки. А сама платформа готовится к выходу на рынок IPO.

В прошлом месяце компания сообщила, что на платформе появятся акции российских стартапов. Размеры привлекаемых инвестиций составляют от 20 до 200 млн рублей.

По данным bizmall, в 2022 году на российском рынке возрос спрос на приобретение готового бизнеса на 15%. В 2023 году он увеличился еще на 11%. В компании указывают на риски для обеих сторон оказаться жертвами мошенников, поэтому платформа запускает безопасную онлайн-площадку для сделок по покупке и продаже готового бизнеса и готового арендного бизнеса.

В рамках нового направления bizmall обеспечивает полный комплекс от аудита до упаковки и передачи в собственность.

На сегодняшний день bizmall считается единственной площадкой бизнес-брокериджа, работающей под надзором Банка России, отмечают в компании.

По словам основателя и директора по продукту bizmаll Романа Павловича, в компании отмечают запрос со стороны инвесторов и институциональных партнеров на M&A сделки.

«Одновременно с этим, рынок бизнес-брокериджа остается вне поля, хотя мошеннические схемы здесь встречаются постоянно, и мы намерены это исправлять с помощью нашей отточенной механики проверки бизнесов», — пояснил Павлович.

При покупке готового бизнеса с bizmall платформа обеспечивает предпродажную подготовку, включающую широкую экспертизу и сопровождение сделки.

В настоящее время bizmall проводит подготовку к выходу на рынок IPO. Компания рассчитывает привлечь от 1 млрд до 1,6 млрд рублей при оценке капитализации к началу 2025 г. в 4-7 млрд рублей. Ожидается, что в середине этого года АО «Финансовая платформа Бизмолл» проведет pre-IPO и разместит свои акции для ограниченного круга инвесторов.

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