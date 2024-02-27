Акции российских стартапов появятся на инвестплатформе bizmall уже в марте

Акции российских стартапов появятся на инвестиционной платформе bizmall в марте, сообщил RB.RU представитель площадки. Все проекты перед размещением проходят процедуру due diligence либо комплексную оценку независимыми экспертами. Размеры привлекаемых инвестиций составляют от 20 до 200 млн рублей.

Летом 2023 года платформа объявила о запуске нового направления «Краудинвестинг для стартапов», которое дает возможность начинающим предпринимателям привлечь средства на развитие бизнеса без потери управления компанией. Возглавила направление бизнес-ангел, ментор и инвестиционный трекер Елена Колмакова.

В числе первых стартапов-соискателей bizmall — мобильное приложение для знакомств, проект по созданию спортивной инфраструктуры, площадка для создания партнерских программ лояльности и коммуникаций.

Общая сумма привлекаемых инвестиций составила более 240 млн рублей.

В настоящее время еще несколько стартапов только готовятся разместить предложение на bizmall, это медтех-стартапы и проект в сфере образования с нетворкингом и обучением предпринимателей.

Как пояснила Елена Колмакова, платформа ориентируется на широкий спектр направлений от IT и образования до проектов в сфере туризма и агротехнологий.

Условия размещения на bizmall

Первоначальный отбор проходят проекты, которые соответствуют по крайней мере одному критерию:

Наличие MVP (Minimum Viable Product);

Наличие интеллектуальной собственности;

Достижимый оборот от 100 млн рублей в год в перспективе 3-5 лет.

При успешном прохождении стартового отсева проекты сталкиваютя с более тщательным скролингом. Он включает проверку финансовой модели, анализ бизнес-модели, также проверяются фаундеры как физлица.

Платформа независимо от стадии стартапа проводит процедуру due diligence, благодаря чему опытным инвесторам предлагается понятный инструмент.

Стать владельцем акций смогут как квалифицированные, так и начинающие инвесторы. Однако они не смогут влиять на управленческие решения в проекте.

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