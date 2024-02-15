Бизнес пожаловался на высокие комиссии при конвертации валюты в РФ

Предприниматели несут потери из-за высоких комиссий при конвертации валюты по требованию об обязательной продаже валютной выручки. Допсборы достигают 6%, а за валютный контроль могут взимать до 120 тыс. рублей за платеж.
До введения обязательной продажи валютной выручки компании оставляли на своих счетах деньги в иностранной валюте и тратили ее на нужды за границей, пишут «Известия».
Банки устанавливают высокие комиссии, так как растут издержки при переводах в валютах «недружественных» стран, объяснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Каждая такая операция — это увеличение санкционных рисков, которые могут распространяться на всех участников процесса, отметил он.
Требование об обязательной продаже валютной выручки действует до 30 апреля 2024 года.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Без серьезных обязательств»: инвесторы поддерживают приложения для знакомств, но лишь небольшими суммами
- 2 Как сохранить и приумножить капитал в нестабильное время
- 3 Расследование о крипте. Отрывок из книги «На шифре. Инсайдерская история криптовалютного бума»
- 4 Китайские пользователи используют ролевые игры, чтобы научиться копить деньги
- 5 Во что инвестировать в 2024 году: выбор оптимального портфеля и анализ рисков
ВОЗМОЖНОСТИ
15 февраля 2024
15 февраля 2024
15 февраля 2024