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Бизнес пожаловался на высокие комиссии при конвертации валюты в РФ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Предприниматели несут потери из-за высоких комиссий при конвертации валюты по требованию об обязательной продаже валютной выручки. Допсборы достигают 6%, а за валютный контроль могут взимать до 120 тыс. рублей за платеж.

Бизнес пожаловался на высокие комиссии при конвертации валюты в РФ

До введения обязательной продажи валютной выручки компании оставляли на своих счетах деньги в иностранной валюте и тратили ее на нужды за границей, пишут «Известия».

Банки устанавливают высокие комиссии, так как растут издержки при переводах в валютах «недружественных» стран, объяснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Каждая такая операция — это увеличение санкционных рисков, которые могут распространяться на всех участников процесса, отметил он.

Требование об обязательной продаже валютной выручки действует до 30 апреля 2024 года.

Фото на обложке: Unsplash

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