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Бизнес из разных сфер сможет рекламироваться в «Яндекс.Еде» и «Маркет Деливери»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компании из разных сфер бизнеса теперь могут продвигаться с помощью «Яндекс.Еды» и «Маркет Деливери». Раньше это было доступно только постоянным партнерам двух сервисов — ресторанам и брендам повседневных товаров. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Бизнес из разных сфер сможет рекламироваться в «Яндекс.Еде» и «Маркет Деливери»

Команды двух сервисов будут разрабатывать кампании индивидуально для каждого рекламодателя в зависимости от его маркетинговых задач, сферы бизнеса, продуктов и услуг.

Специалисты подберут оптимальные рекламные форматы для конкретного партнера и создадут такой контент, который будет интересен и полезен пользователям «Яндекс.Еды» и «Маркет Деливери».

Таким способом сервисы планируют диверсифицировать бизнес. Уже во втором квартале 2023 года доля рекламной выручки e-commerce сервисов Яндекса — «Маркета», «Лавки», «Еды» и «Маркет Деливери» — выросла до 2,6% от суммарного оборота продаж на этих площадках. 

  •  «Яндекс» провел ребрендинг службы доставки еды Delivery Club и расширил ее ассортимент. Компания переименовала  бренд в «Маркет Деливери».

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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