Компании из разных сфер бизнеса теперь могут продвигаться с помощью «Яндекс.Еды» и «Маркет Деливери». Раньше это было доступно только постоянным партнерам двух сервисов — ресторанам и брендам повседневных товаров. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Бизнес из разных сфер сможет рекламироваться в «Яндекс.Еде» и «Маркет Деливери»