Почти 30% малого и среднего бизнеса в России в худшем положении, чем до пандемии

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что доля предприятий отечественного малого и среднего бизнеса, которые находятся в худшем положении, чем до пандемии, составила 30%. Его слова приводит ТАСС.

Еще около 3% небольших предприятий, по данным омбудсмена, вынуждены были закрыться. «Остальная часть выходит на нормальную систему работы, нормальные темпы, то есть возвращается к допандемийным временам», — пояснил Титов по итогам встречи с представителями бизнеса во Владивостоке.

Среди проблем, с которыми чаще сталкиваются предприниматели, называются несвоевременность рассмотрения их обращений, усложнение процедуры при лицензировании, предоставлении земельных участков, продлении договоров аренды, а также недостаточная реализация своей компетенции органами власти на местах. Этим «болевым» моментам будет дана правовая оценка органов прокуратуры, уточняет издание со ссылкой на представителя генпрокуратуры России.

Ранее Титов сообщил о высоких шансах на одобрение правительством снижения налога на добавленную стоимость для сферы общественного питания. Инициативу снизить налог до 10% или полностью обнулить его бизнес-омбудсмен озвучил Владимиру Путину, теперь проработкой идеи занимается Минфин.

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