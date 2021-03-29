Минфин прорабатывает вопрос о снижении НДС для общепита

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил ТАСС о высоких шансах на одобрение правительством снижения налога на добавленную стоимость для сферы общественного питания.

С инициативой снизить налог до 10% или полностью обнулить его Титов обратился к Владимиру Путину в конце января. Теперь, по его словам, проработкой инициативы занимается Министерство финансов.

«Я оцениваю возможность ее принятия как высокую, шансы больше в позитиве. С ходу такие вещи не решаются, но, если Минфин не отверг идею с порога, значит, это хороший знак», — сказал изданию бизнес-омбудсмен.

Титов пояснил, что закупки продовольствия для кафе и ресторанов облагаются НДС как раз по ставке 10%. Если эксперимент по снижению налога будет успешным, его можно масштабировать и на другие отрасли.

Ранее Титов допустил отмену формы индивидуального предпринимательства, чем вызвал возмущение бизнес-сообщества. На фоне широкого резонанса омбудсмен позже уточнил свое высказывание.

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Фото: Aaron Guo / Shutterstock