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«Уважаемый бизнес, вам мало было…?»: Предприниматели оценили идею об отмене ИП, Титов поспешил объясниться

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов допустил отмену формы индивидуального предпринимательства, однако отметил, что просто так это сделать невозможно. Бизнес- сообщество отреагировало на такое заявление, не сдерживая возмущения. Так, учредитель и СЕО в WildJam Ярослав Андреев не поскупился на нецензурную лексику, комментируя тему в Facebook. На фоне широкого общественного резонанса бизнес-омбудсмен поспешно объяснился - речь об отмене ИП в ближайшие годы не идёт.

«Уважаемый бизнес, вам мало было…?»: Предприниматели оценили идею об отмене ИП, Титов поспешил объясниться

Индивидуальное предпринимательство имеет некоторую нелогичность в вопросе вывода средств, однако ликвидировать «Индивидуальное предпринимательство» (ИП) как форму собственности просто так невозможно, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

В интервью ТАСС он заявил, что во всём мире есть самозанятые, не имеющие права нанимать сотрудников, или юридические лица, а в компаниях есть разделение личных денег и средств организации. 

«У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность», — добавил Титов, подчеркнув, что «рубить топором» эту систему, тем не менее, невозможно. 

Комментируя заявление Титова в Facebook, трекер продуктовых команд в SKOLKOVO и предприниматель Дмитрий Торшин заметил, что только сейчас ситуация пришла в баланс — начать можно с самозанятого, затем открыть ИП и постепенно вырасти до ООО. 

«Порадовался я за наше государство! И тут вдруг прилетает. Зачем оставлять то, что работает? Правильно, давайте ломать! Ломать же не строить. Поехали!!!», — написал Торшин.

Более эмоционально отреагировал учредитель и СЕО в WildJam Ярослав Андреев:

«Уважаемый бизнес, вам мало было п*** в прошлом году?! А давайте мы ещё и ИП отменим! И это предлагает человек, чья должность подразумевает защиту бизнеса».

На фоне широкого резонанса Борис Титов решил уточнить своё высказывание, отметив, что речь об отмене ИП в России в ближайшие годы не идёт, а эта тема является лишь «предметом интереса экспертов». 

Фото: Официальный сайт уполномоченного по защите прав предпринимателей в России

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