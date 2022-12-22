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BI.Zone запустила платформу для индивидуальных тренировок по кибербезопасности

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

BI.Zone запустила бесплатную платформу для прохождения индивидуального технического тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon. Об этом говорится в сообщении компании.

BI.Zone запустила платформу для индивидуальных тренировок по кибербезопасности

Cyber Polygon представляет собой международный онлайн-тренинг «для укрепления кибербезопасности». Ранее мероприятие проходило раз в год, а принять участие могли только команды от организаций.

Теперь возможность пройти тренинг появилась у индивидуальных специалистов. Доступ к заданиям бесплатный, проходить их можно в любое время.

Сейчас на платформе доступно 50 заданий, которые решали участники Cyber Polygon 2021. По сценарию злоумышленники реализовали атаку на цепочку поставок (supply chain) в рамках корпоративной экосистемы. Участникам необходимо расследовать инцидент с использованием техник классической компьютерной криминалистики и подхода threat hunting.

Чтобы получить доступ к платформе, необходимо зарегистрироваться по ссылке и указать корпоративную почту.

Ранее исследование Positive Technologies показало, что IT-системы 96% крупных российских компаний оказались уязвимы для хакеров. 

Фото на обложке: Unsplash

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