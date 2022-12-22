BI.Zone запустила платформу для индивидуальных тренировок по кибербезопасности

BI.Zone запустила бесплатную платформу для прохождения индивидуального технического тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon. Об этом говорится в сообщении компании.
Cyber Polygon представляет собой международный онлайн-тренинг «для укрепления кибербезопасности». Ранее мероприятие проходило раз в год, а принять участие могли только команды от организаций.
Теперь возможность пройти тренинг появилась у индивидуальных специалистов. Доступ к заданиям бесплатный, проходить их можно в любое время.
Сейчас на платформе доступно 50 заданий, которые решали участники Cyber Polygon 2021. По сценарию злоумышленники реализовали атаку на цепочку поставок (supply chain) в рамках корпоративной экосистемы. Участникам необходимо расследовать инцидент с использованием техник классической компьютерной криминалистики и подхода threat hunting.
Чтобы получить доступ к платформе, необходимо зарегистрироваться по ссылке и указать корпоративную почту.
Ранее исследование Positive Technologies показало, что IT-системы 96% крупных российских компаний оказались уязвимы для хакеров.
Фото на обложке: Unsplash
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