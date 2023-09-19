БКС отказался от развития цифрового банка для бизнеса «Сфера» под отдельным брендом

БКС отказался от развития цифрового банка для бизнеса «Сфера» под отдельным брендом. Проект переформатировали и интегрировали в структуру «БКС Банка». «Сферу» запустили в 2018 году, с февраля 2022 года соцсети банка не обновлялись.

Цифровой банк для бизнеса «Сфера» прекратил работу под собственным брендом. Его переформатировали в рамках реструктуризации банковского бизнеса группы БКС и интегрировали в структуру «БКС Банка», сообщили RB.RU в БКС.

«В настоящий момент обслуживание клиентов сегмента МСБ продолжается под брендом корпоративно-инвестиционного банка БКС (БКС КИБ). Это позволило нам расширить список банковских продуктов, включая ВЭД и валютные операции, которые очень востребованы на сегодняшний день», – отметили в БКС.

Цифровой банк для бизнеса «Сфера» запустили в октябре 2018 года на лицензии БКС. О планах по запуску банка стало известно в июне того же года. Помимо расчетно-кассового обслуживания «Сфера» предлагал услуги онлайн-бухгалтерии, электронного документооборота, финансовой аналитики и юридические консультации.

На данный момент при попытке перехода по прямой ссылке на сайт банка «Сфера» происходит перенаправление на сайт БКС, где предлагаются банковские услуги для бизнеса. Социальные сети банка «Сфера» не обновлялись с 21 февраля 2022 года.

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