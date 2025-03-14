«БКС Холдинг» получил 40% в одной из российских структур финтех-стартапа Cashoff

Подробности сделки. «БКС Холдинг» зарегистрировал свое право на долю 12 марта, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Одновременно доли основателей Cashoff Дмитрия Горькова и Михаила Медведева снизились с 50% до 30% у каждого.

До 10 ноября 99% ООО «Кэшофф Лаб» владело кипрское T.F.S. Hi-Tech Financial Services. Его конечные бенефициары в «Контур Фокусе» не раскрываются. Еще 1% напрямую принадлежал Дмитрию Горькову.

T.F.S. Hi-Tech Financial Services остается бенефициаром во втором российском юрлице Cashoff — ООО «Кэшофф», где у него 99%. Еще 1% в этой структуре принадлежит Михаилу Медведеву.

В «БКС Холдинг» отказались от комментариев, в Cashoff на момент публикации не ответили на запрос Русбейс. Источник, близкий к компании, пояснил Русбейс, что «БКС» и стартап сотрудничали и до этой сделки.

Что это значит. «Инвестиции в финтех-решения всегда были лидером в списке индустрий на венчурном рынке как в мире, так и в России», — заявил Русбейс основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. По словам эксперта, «БКС» оценил перспективы Cashoff, поработав с ним какое-то время, а сейчас решил постепенно увеличить долю.

«Доля достаточно существенная, и не удивлюсь, что БКС может в итоге купить компанию», — заключил эксперт.

Что такое Cashoff. Стартап Cashoff позиционирует себя как международную компанию. В ее структуру входят офисы в Лондоне (британская структура называется Level39), стратегический центр в Гонконге (Cyberport), научные центры в Москве в «Сколково» и в Ярославле, говорится на его сайте.

В 2023 году выручка ООО «Кэшофф Лаб» составила 24,8 млн рублей, чистая прибыль — 6,6 млн рублей. ООО «Кэшофф» в том же году получил аналогичную выручку, но чистый убыток в 2,1 млн рублей. Показатели 2024 года еще не раскрывались.

В январе 2024 года стартап получил грант «Сколково» в 6,7 млн рублей на «доращивание» бизнеса. Деньги направили на доработку технологии автоматизации начисления кешбэка. В результате удалось упростить этот процесс и повысить коэффициент удержания клиентов банка. ПО стартапа позволяет потребителям сравнивать цены в супермаркетах и возвращать кешбэк.

Что известно о «БКС». По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», ООО «БКС Холдинг» — юрлицо, владеющее российскими активами, которые ранее входили в состав международной финансовой группы FG BCS Ltd. Структура «БКС Холдинг» сформировалась в результате реорганизации FG BCS в 2022-2023 годах, по итогам которой произошло разделение российских и зарубежных активов.

«БКС Холдинг» осуществляет перераспределение средств между объектами инвестирования, проводит операции на денежном рынке с использованием свободной ликвидности и доступных ценных бумаг, осуществляет операции купли-продажи ценных бумаг.

«БКС Холдинг» на 99% принадлежит Олегу Михасенко, еще 0,1% у Натальи Михасенко. Выручка ООО в 2023 году составила 10,6 млн рублей (рост в 10 раз), чистая прибыль — 8,5 млрд рублей.

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