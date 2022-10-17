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Брокер БКС откроет внебиржевые торги замороженными активами

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Брокер БКС анонсировал открытие внебиржевых торгов замороженными из-за санкций активами. К торгам, начало которых запланировано на ноябрь, допустят «квалов» и «неквалов» с ограничениями. Им будут доступны операции с более чем тысячей ценных бумаг.

Брокер БКС откроет внебиржевые торги замороженными активами

Открытие торгов анонсировал начальник отдела брокера БКС Александр Цукерман. По его словам, торги запустят в начале ноября и откроют их для более чем тысячи ценных бумаг. Квалифицированные инвесторы смогут покупать и продавать бумаги, неквалифицированные – только продавать. 

Из-за приостановки обслуживания Национального расчетного депозитария со стороны международных депозитариев часть активов российских инвесторов оказалась заморожена. Выплата купонов и дивидендов по ним перестала поступать. 

Брокер «Тинькофф» запустил торги заблокированными активами с 7 октября, но допустил к ним только квалифицированных инвесторов. О планах открыть аналогичные торги для своих клиентов ранее объявил брокер «Финам».

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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