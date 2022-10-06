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Брокер «Тинькофф» откроет внебиржевые торги замороженными активами

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф Инвестиции» откроют внебиржевые торги замороженными активами, но допустят к ним не всех, и работать разрешат только с десятью инструментами. Связи с организованными торгами у таких операций не будет.

Брокер «Тинькофф» откроет внебиржевые торги замороженными активами

Торги начнутся завтра, 7 октября, сообщил брокер в своем telegram-канале.

Операции можно будет совершать с паями пяти ETF: KraneShares CSI China Internet, Vanguard S&P 500, Invesco China Technology, ProShares UltraPro Short QQQ, Invesco QQQ Trust Series 1, а также с акциями пяти компаний, таких как Virgin Orbit, Airbus, Tilray, Samsung Electronics Co Ltd, SmileDirectClub Inc.

В «Тинькофф Инвестициях» уточнили, что сделки будут возможны с активами, которые и ранее были доступны на внебиржевом рынке.

Доступ к совершению сделок получат только клиенты брокера со статусом квалифицированного инвестора и подпиской «Премиум» или Private. Торги будут открыты с 16:30 до 19:00 МСК в рабочие дни.

Фото на обложке: Nikita Burdenkov / Shutterstock

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