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BlaBlaCar возобновил работу в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

BlaBlaCar возобновил работу в России после перерыва из-за пандемии. Об этом говорится в сообщении компании.

BlaBlaCar возобновил работу в России

В марте сервис добровольно приостановил работу в стране, чтобы поддержать усилия властей по сдерживанию распространения коронавируса.

BlaBlaCar объявил о внедрении дополнительных мер безопасности:

  • При публикации или бронировании поездки BlaBlaCar будет напоминать о рекомендациях Минздрава, в частности: не путешествовать при симптомах заболевания, использовать средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), соблюдать безопасную дистанцию, не пожимать руки.
  • Число мест для бронирования ограничивается 4 (ранее — 5). Также сервис внедряет опцию «Только 1 сзади» и будет рекомендовать водителям сажать на заднее сиденье только одного пассажира. 
  • Сервис сообщил о сотрудничестве только с официальными перевозчиками, которые обязаны исполнять требования по санитарной обработке транспортных средств.

Постепенно BlaBlaCar откроет возможность продажи билетов через свою платформу для официальных перевозчиков. Сервис будет делать это по мере снятия ограничительных мер на передвижение общественного транспорта в разных регионах России.

BlaBlaCar объединяет на платформе карпулинговые и автобусные поездки.

Фото: Unsplash

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