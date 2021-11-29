Российские ритейлеры отчитались о росте оборотов в 2,6–4 раза по итогам «черной пятницы»

Ozon проводил распродажу с 26 по 28 ноября. Оборот от продаж в главный день «черной пятницы», 26 ноября, увеличился в 4 раза год к году, до 5 млрд рублей.

Крупнейшие российские марткеплейсы Wildberries и Ozon отчитались об итогах «черной пятницы». Акция проходила на Wildberries c 22 по 28 ноября, общая сумма заказов превысила 43 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в аналогичный период 2020 года.

Число заказов на Wildberries c 22 по 28 ноября выросло в 2,7 раза год к году.

В целом по России самыми популярными заказами стали платья, книги, кремы, чехлы для телефонов, ботинки, гирлянды, куртки, чай, сухой корм для животных и сумки.

Наиболее активными участниками «черной пятницы» стали жители Московского региона (рост числа заказов на 147% год к году) — они чаще всего заказывали платья и книги, а также Санкт-Петербурга (рост на 165%), где самыми популярными покупками стали различные товары для рукоделия и кремы.

За пределами двух столиц лидерами по числу заказов стали Краснодарский край (рост на 172%), где чаще всего приобретают косметику и парфюмерию, Свердловская область (на 184%) — продукты питания, а также Ростовская область (на 195%), жители которой активнее всего выбирали товары для дома.

Повышенным интересом товары из России также пользовались и за границей. В эту «черную пятницу» общая сумма заказов из зарубежных стран на Wildberries увеличилась в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,5 млрд рублей. Больше всего иностранцы заказали из России косметики и парфюмерии, одежды, игрушек, книг, товаров для дома, нижнего белья, обуви, аксессуаров, посуды и различного кухонного инвентаря.

Количество заказов на Ozon в главный день «черной пятницы», 26 ноября, выросло в 5 раз к прошлому году. Число покупателей-участников главного дня «черной пятницы» выросло в 4,5 раза год к году, что, по данным компании, подтверждает тренд перевода покупок в онлайн.

В период мегараспродажи выросла активность покупателей в регионах — в этом году на них пришлось 70% продаж.

Наиболее популярными категориями распродажи были товары для дома и сада, для красоты и здоровья, продукты питания, электроника, одежда и детские товары. Быстрее всего в «черную пятницу» рос спрос на ювелирные украшения, одежду, продукты питания, обувь, товары для туризма, охоты и рыбалки и автотовары.

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Фото на обложке: Unsplash