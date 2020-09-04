В России снизилась доля желающих получать «черную» зарплату — опрос

При этом в апреле, когда в стране действовали ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, на подобные условия труда была готова почти половина опрошенных – 46%.

«В августе и сентябре число согласных на неофициальную зарплату составляет 39%, что даже меньше, чем в аналогичные периоды 2018 и 2019 годах (42 и 43% соответственно)», – сказано в отчете опроса.

Текущий показатель является минимальным за всю историю подобных опросов, которые ведутся с февраля 2009 года, когда 60% устраивала зарплата в конверте.

Опрос показал, что среди мужчин больше доля согласных на «черную» или «серую» зарплату, нежели среди женщин: 46% против 31% соответственно.

Среди представителей различных возрастных групп о готовности без необходимых договоров чаще других говорили респонденты 25–34 лет – таких 42%. Наименее лояльными оказались россияне до 24 лет, среди них получать зарплату в конверте не против 32% опрошенных.

Кроме того, отношение к «серой» и «черной» зарплате варьируется у россиян в зависимости от уровня их текущего дохода.

Доля согласных на неофициальный заработок больше всего среди тех, кто получает от 50 000 до 79 999 рублей в месяц – 42%. Респонденты с ежемесячным доходом от 80 000 рублей деньги в конверте готовы получать реже других: положительно на подобное предложение ответили бы 36% граждан.

Опрос проводился с 1 по 3 сентября в 336 населенных пунктах по всей России среди 1600 жителей в возрасте старше 18 лет.

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