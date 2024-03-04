Black Star Burger будет продавать алкоголь в заведениях

Сеть бургерных Black Star Burger протестирует новый формат заведений и переименует точку на Арбате в центре Москвы в «Black Star Burger и Шампанское», пишет «Ъ» со ссылкой на совладельца сети Юрия Левитаса.
Компания планирует получить лицензию на алкогольные напитки крепостью до 16% и обновить концепцию. Если этот формат будет популярен у клиентов, то франчайзи сети будет рекомендован ребрендинг.
Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская считает, что такой несовместимый и зачастую эпатажный формат может не найти отклик у широкой аудитории. К тому же, франчайзи почти всегда негативно относятся к нововведениям, требующим дополнительных инвестиций. А значит часть региональных партнеров Black Star Burger откажутся от реконцепции, если она будет носить рекомендательный характер, отметила она.
Ранее Юрий Левитас на примере своей компании рассказывал RB.RU о том, как хайповать с пользой для бизнеса и обернуть даже вышедшую из-под контроля акцию на благо компании.
Фото на обложке: Анюта Щербакова / Black Star Burger
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