Крупнейшая инвесткомпания мира BlackRock закроет свой фонд российских ценных бумаг

Крупнейшая в мире по активам американская инвесткомпания BlackRock с 17 августа приступит к ликвидации своего биржевого фонда российских ценных бумаг Russia ETF, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Ликвидация может затянуться минимум до конца 2023 года, заявила BlackRock.

Bloomberg отмечает, что это первый крупный ETF c российскими бумагами, который будет закрыт в США. Доходы от нескольких активов Russia ETF, которые могут быть ликвидированы, будет распределены между акционерами.

Большую часть активов фонда сейчас нельзя продать из-за санкций или остановки торгов на биржах.

Фонд был держателем активов более чем на $800 млн в 2018 году на пике своей деятельности, их цена практически обнулилась в марте этого года.

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