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Банк «Бланк» запустил сервис найма и проверки миграционного и налогового статуса самозанятых

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк для предпринимателей «Бланк» запустил сервис SOL, который освобождает бизнес от бухгалтерских и кадровых вопросов при работе с самозанятыми.

Банк «Бланк» запустил сервис найма и проверки миграционного и налогового статуса самозанятых

Как сообщает компания, SOL берет на себя весь документооборот с момента регистрации самозанятого и позволяет экономить до 50% времени на работу с исполнителем. 

Сервис работает по нескольким направлениям — формирует уведомление в ФМС МВД о приеме на работу нерезидента, упрощает работу бухгалтерии по выплатам нескольким исполнителям и формирует реестры платежей через 1С; проводит выплаты на карты любых банков.

Стоимость использования SOL для бизнеса составляет от 0,6% от платежей самозанятым исполнителям, процентная ставка определяется индивидуально.

Сервис также позволяет бизнесу искать исполнителей для выполнения задач. Партнер — платформа «Самозанятые РФ». Всего с SOL, по данным «Бланка», сотрудничают более 85 тыс. самозанятых и около 30 крупных компаний.

«Мы создали единое окно по работе с самозанятыми исполнителями. В SOL можно найти подрядчика под задачу, молниеносно совершить необходимые проверки и оформление документов онлайн, быстро оплатить работы», — сообщила управляющий директор «Бланка» Елена Кулигина.

По ее словам, на рынке есть решения от других банков, которые помогают снижать налоговые риски в работе с самозанятыми, но «Бланк» «пошел дальше», «снижая как налоговые, так и кадровые риски».

Фото на обложке: Unsplash

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