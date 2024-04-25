Приложение банка «Бланк» вернулось в App Store

Приложение банка «Бланк» снова доступно в App Store — теперь оно называется «Монт Бланк». Банк сделал рассылку своим клиентам, однако не сообщил о выходе нового приложения ни на своем сайте, ни в соцсетях. Предыдущее приложение было удалено из App Store в результате санкций.

«Скачай новое приложение "Бланка" для iOS. Понимаем, что без приложения было сложно, и дарим месяц максимальной подписки», — говорится в рассылке для пользователей.

При переходе по ссылке пользователь попадает на приложение, в описании которого ничто не указывает на наличие банковского функционала. Сообщается, что оно создано «для тех, кто любит дарить букеты самостоятельно, но не хочет выбирать на месте из того, что есть».

Скриншот RB.RU из App Store

В самом банке RB.RU не прокомментировали выпуск приложения. На сайте «Бланка» сообщается, что «приложение временно недоступно в App Store».

Банк для бизнеса «Бланк» попал в санкционные списки США в ноябре 2023 года. В компании тогда сообщили, что решение Минфина США не повлияет на работу банка и сервисов, которые кредитная организация предоставляет клиентам.

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