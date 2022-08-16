Банк «Бланк» запустил бесплатный медицинский сервис для предпринимателей

Банк для бизнеса «Бланк» совместно с медицинским сервисом BestDoctor запустил программу бесплатного медицинского сервиса для индивидуальных предпринимателей и юрлиц.
«ИП и ООО получают пакет бесплатных медицинских услуг. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо открыть счет в "Бланке" и выбрать подписку, участвующую в акции. Это первый подобный проект, где у ИП есть возможность получить ДМС», — сообщил RB.RU представитель «Бланка».
Позднее в компании уточнили, что речь не идет о классическом ДМС, а о «добровольном медицинском сервисе».
При открытии счета предприниматели получают возможность проходить медицинские обследования, посещать стоматолога, получать консультации врачей и сдавать анализы. Платить при этом нужно только за обслуживание в банке.
- Предложение «Виртуальная клиника», куда входят онлайн-консультации терапевта 24/7, помощь узкопрофильных специалистов и персональный медицинский ассистент, доступно при открытии счета на тарифах от 1 тыс. рублей.
- На максимальном тарифе «Бланка» за 5 тыс. рублей предприниматели могут воспользоваться предложением «ДМС». К указанным выше услугам добавляются очные приемы, лабораторная диагностика, исследования и экстренный прием у стоматолога, а также посещения диетолога, маммолога, офтальмолога, пульмонолога и других специалистов.
Предложения действуют год с момента подключения и дают безлимитное количество онлайн-консультаций в случае «Телемедицины», а в случае «ДМС» к этому добавляются 5 очных посещений врачей, 10 анализов и 5 исследований.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Валюта, платежи, банки
- 2 «Это единственный способ побороть эпидемию»: мнения представителей крупного бизнеса о вакцинации
- 3 Топ-5 венчурных сделок мая: крупнейший раунд А в Европе, самый дорогой финтех-единорог и тот самый дрон
- 4 Топ-5 тенденций в InsurTech
- 5 В России резко вырос спрос на карты банков СНГ после ухода Visa и Mastercard
ВОЗМОЖНОСТИ
17 августа 2022
17 августа 2022