Банк «Бланк» запустил бесплатный медицинский сервис для предпринимателей

Банк для бизнеса «Бланк» совместно с медицинским сервисом BestDoctor запустил программу бесплатного медицинского сервиса для индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

«ИП и ООО получают пакет бесплатных медицинских услуг. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо открыть счет в "Бланке" и выбрать подписку, участвующую в акции. Это первый подобный проект, где у ИП есть возможность получить ДМС», — сообщил RB.RU представитель «Бланка».

Позднее в компании уточнили, что речь не идет о классическом ДМС, а о «добровольном медицинском сервисе».

При открытии счета предприниматели получают возможность проходить медицинские обследования, посещать стоматолога, получать консультации врачей и сдавать анализы. Платить при этом нужно только за обслуживание в банке.

Предложение «Виртуальная клиника», куда входят онлайн-консультации терапевта 24/7, помощь узкопрофильных специалистов и персональный медицинский ассистент, доступно при открытии счета на тарифах от 1 тыс. рублей.

На максимальном тарифе «Бланка» за 5 тыс. рублей предприниматели могут воспользоваться предложением «ДМС». К указанным выше услугам добавляются очные приемы, лабораторная диагностика, исследования и экстренный прием у стоматолога, а также посещения диетолога, маммолога, офтальмолога, пульмонолога и других специалистов.

Предложения действуют год с момента подключения и дают безлимитное количество онлайн-консультаций в случае «Телемедицины», а в случае «ДМС» к этому добавляются 5 очных посещений врачей, 10 анализов и 5 исследований.

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