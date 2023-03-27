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В России попросили обязать банки блокировать онлайн-сервисы по требованию клиента

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в ЦБ с просьбой обязать банки блокировать списания за онлайн-подписки по требованию клиента. В России растут онлайн-продажи товаров и услуг, но вместе с тем увеличивается число операций по запросам мошенников и не очень порядочных предпринимателей, площадок и сервисов, узнали «Известия».

В России попросили обязать банки блокировать онлайн-сервисы по требованию клиента

Не последнюю роль в этом играют подписки, которые предполагают продление платежей, но отписаться от них не всегда возможно.

«Не сумев отменить платную подписку, плательщик обращается в банк с просьбой прекратить дальнейшие списания средств. Однако там вместо аннулирования последующих требований недобросовестного получателя клиенту предлагают перевыпуск карты, чем создают неоправданные сложности и зачастую дополнительные расходы — продолжение списаний», — говорится в обращении к главе регулятора.

Поэтому в организации попросили добавить требования к банкам, прямо закрепляя норму о том, что они не могут отказывать клиенту в отзыве акцепта на списания и не должны осуществлять перевод денежных средств по требованию получателя.

В январе аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова предупредила, что предложение оплатить товар в магазине переводом на карту должно насторожить. За аккаунтом компании могут скрываться мошенники.

Фото на обложке: leungchopan / Shutterstock

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