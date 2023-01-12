Россиянам перечислили признаки мошенничества при оплате в крупном магазине

Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова предупредила, что предложение оплатить товар в магазине переводом на карту должно насторожить. За аккаунтом компании могут скрываться мошенники.
Злоумышленники 11 января украли доступ к аккаунту российского бренда одежды 2MOOD в Instagram*, сообщив, что заказы теперь принимаются только через личные сообщения в самом профиле вместо официального сайта, а также запустили распродажу, пишет агентство «Прайм» со сслыкой на РИА Новости.
Мошенники как раз для оплаты присылали реквизиты карты. Эксперт рекомендовала, не вести переписку о покупке товара с частным лицом. Стоит внимательно изучить информацию о магазине, в описании обычно указывают контакты, с кем и где можно обсудить покупку того или иного товара и услуги.
Аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров добавил, что этот вид мошенничества далеко не новый, но может нанести серьезные репутационные и финансовые потери для владельца аккаунта.
Мошенники могут получить данные к аккаунту жертвы, а украденную учетную запись часто используют для выкупа или продажи третьим лицам, запуска рекламы на мошеннические ресурсы для незаконной деятельности от мени владельца аккаунта.
*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.
Фото на обложке: Unsplash
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