Российские блогеры не хотят переходить на Rutube — опрос

Около 80% блогеров не планируют переходить на Rutube, оставшиеся 20% либо используют площадку как запасную, либо как дополнительную, показал опрос Коkос Group, с результатами которого ознакомился RB.RU.

Исследование компании показало, что даже после блокировки зарубежных соцсетей блогеры оказались не готовы массово менять привычные площадки. Подавляющее большинство (98%) продолжили развивать свои каналы в запрещенных соцсетях.

Несмотря на невысокую популярность Rutube, выросла востребованность другой отечественной платформы — VK — как для блогеров текстового, так и видеоформата. Около 80% опрошенных либо уже перешли на платформу, либо намерены сделать это в ближайшее время. Однако только около 30% из них считают VK основной площадкой.

Главная причина нежелания переходить на отечественные платформы — неясные перспективы с точки зрения роста аудитории платформ (так высказались 70% опрошенных). Еще 25% заявили о нежелании соблюдать цензуру (на Rutube, например, существует премодерация роликов).

Среди тех, кто решился перейти на отечественные платформы, главными причинами такого решения назвали (множественный выбор) создание запасной площадки (85%), дополнительный охват аудитории (40%), желание использовать появившиеся финансовые стимулы (12%).

В опросе приняли участие около 30 тыс. блогеров, которые сотрудничают с Коkос Group. Исследование проводилось в июне 2023 года.

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