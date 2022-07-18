Российские блогеры за полгода потеряли до 90% дохода

За последние шесть месяцев российские блогеры потеряли до 90% дохода. Среди причин — блокировка Instagram* и Facebook*, отключение монетизации на YouTube и загрузки любого российского контента в TikTok, уход части крупных зарубежных рекламодателей.
Доходы блогеров формируются из нескольких источников: монетизации площадки, рекламных контрактов, дополнительных проектов, объяснила «Известиям» глава агентства Hello blogger Татьяна Иванова.
Один из игровых блогеров с более чем 100 тыс. подписчиков на YouTube сообщил, что его ежемесячный доход с монетизации канала именно на этой площадке снизился с $800 до $120 в месяц.
В связи с блокировкой соцсетей и отключением монетизации, российские блогеры переходят в Telegram и VK. Многие из них попытались возместить доходы: часть стала больше размещать рекламы, другие — повысили цены на рекламные посты. В Telegram их стоимость поднялась до 300%, стоимость рекламных интеграций в VK выросло до 90%.
Блогеры также стали сами находить рекламодателей, когда ранее пользовались услугами специализированных агентств.
*принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией
Фото на обложке: Unsplash
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