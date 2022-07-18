Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские блогеры за полгода потеряли до 90% дохода

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За последние шесть месяцев российские блогеры потеряли до 90% дохода. Среди причин — блокировка Instagram* и Facebook*, отключение монетизации на YouTube и загрузки любого российского контента в TikTok, уход части крупных зарубежных рекламодателей.

Российские блогеры за полгода потеряли до 90% дохода

Доходы блогеров формируются из нескольких источников: монетизации площадки, рекламных контрактов, дополнительных проектов, объяснила «Известиям» глава агентства Hello blogger Татьяна Иванова.

Один из игровых блогеров с более чем 100 тыс. подписчиков на YouTube сообщил, что его ежемесячный доход с монетизации канала именно на этой площадке снизился с $800 до $120 в месяц.

В связи с блокировкой соцсетей и отключением монетизации, российские блогеры переходят в Telegram и VK. Многие из них попытались возместить доходы: часть стала больше размещать рекламы, другие — повысили цены на рекламные посты. В Telegram их стоимость поднялась до 300%, стоимость рекламных интеграций в VK выросло до 90%.

Блогеры также стали сами находить рекламодателей, когда ранее пользовались услугами специализированных агентств.

*принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией

Фото на обложке: Unsplash

Масштабная акция для новых клиентов от Банка «Ак Барс». Подробнее по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Первое слушание по делу об отказе Илона Маска в покупке Twitter назначили на 19 июля
  2. 2 9 альтернативных сервисов для монетизации контента блогеров и инфлюенсеров в условиях санкций
  3. 3 Искусственный интеллект или SMM-специалист: как бизнес может использовать технологии в этой сфере?
  4. 4 Откуда берёт трафик зависимый от Instagram* бизнес? Статистика рынка спортивных студий
  5. 5 Без Meta* и Google: как продвигать свой бренд и минимизировать расходы на рекламу
Банк «Ак Барс»
Масштабная акция для новых клиентов. При оплате любых товаров и услуг кешбэк 10%
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

19 июля 2022

Sovcombank Challenge 2022

20 июля 2022

Tech Export to India

24 июля 2022

Акселератор от «Точки» и ОЭЗ «Иннополис»

Все ВОЗМОЖНОСТИ