Bloomberg: в марте Apple представит новый бюджетный iPhone с 5G

Компания Apple покажет обновленный iPhone SE и новый iPad Air – оба с поддержкой 5G и быстрыми процессорами – уже в марте.

Мероприятие намечено на 8 марта, но в случае проблем на производстве может быть отложено, сообщает Bloomberg.

Модем 5G в линейке SE появится впервые. Также смартфон обзаведется усовершенствованной камерой и более скоростным процессором.

Дизайн останется прежним: 4,7-дюймовый IPS-экран с рамками, кнопка Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID и одинарная камера.

Компания также упомянула, что на презентации может быть представлена новая iOS 15.4 с Face ID (сможет идентифицировать пользователей даже в медицинских масках) и новый 27-дюймовый iMac Pro с чипом Apple Silicon.

По подсчётам Bloomberg, с учётом уже анонсированных на март обновлений 2022 год станет рекордным для Apple по числу новых гаджетов.

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Фото на обложке: AB / Unsplash