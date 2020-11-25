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Bloomberg: Илон Маск поднялся на второе место в списке богатейших людей мира

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск занял второе место в списке миллиардеров, который представило агентство Bloomberg.

Bloomberg: Илон Маск поднялся на второе место в списке богатейших людей мира

Стоимость активов Маска увеличилось до $127,9 млрд, за год он заработал $100,3 млрд. Он обошел основателя компании Microsoft Билла Гейтса с капиталом в $127,7 млрд. Состояние Маска увеличилось на фоне роста стоимости акций Tesla. Еще в январе изобретатель занимал в рейтинге 35-е место.

Лидер списка богатейших людей мира по версии Bloomberg остался прежним. Это основатель маркетплейса Amazon Джефф Безос, его состояние агентство оценивает в $182 млрд. 

На четвертой строчке списка миллиардеров мира — президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием $105 млрд, на пятом месте —основатель Facebook Марк Цукерберг ($102 млрд).

В то же время Forbes ставит Маска на четвертое место в своем рейтинге миллиардеров. В первую тройку богатейших людей мира по версии журнала входят Джефф Безос, Бернар Арно и Билл Гейтс.

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Фото: Mashka / Shutterstock

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