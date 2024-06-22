Bloomberg: топ-менеджер Neuralink Зилис родила Маску третьего ребенка

Топ-менеджер корпорации Neuralink, которую основал Маск, Шивон Зилис в этом году подарила ему уже третьего их общего ребенка. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Издание уточняет, что бизнесмен является отцом как минимум 12 детей, из них шестеро появились на свет за последние пять лет. Троих родила певица Граймс, еще троих — директор по спецпроектам Neuralink Шивон Зилис. Про одного из них публике не сообщали.

«По словам людей знакомых с этим вопросом, ребенок родился ранее в этом году», — сообщает источник и отмечает, что пол ребенка не называется.

Что касается певицы Граймс, то в 2020 году у нее с Маском родился первенец, его назвали X Æ A-12, примерно через год пара рассталась, а в позже у них появился второй ребенок. Девочку вынашивала суррогатная мать, ее назвали Exa Dark Sideræl. СМИ также рассказывали, что у этой же пары есть и третий тайный третий ребенок по имени Техно Механиус.

От первого брака (2000-2008) Маска с Джастин Уилсон были рождены пятеро детей. Со второй женой — актрисой Талулой Райли предприниматель состоял в браке с 2010 по 2012 и с 2013 по 2016 годы. Пару лет назад зарубежные СМИ также писали, что у Маска и Зилис в 2021 году тайно родились близнецы.

Ранее мы рассказывали, что инвесторы Tesla подали в суд на Маска за перенаправление ресурсов в xAI.

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