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Bloomberg: топ-менеджер Neuralink Зилис родила Маску третьего ребенка

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Топ-менеджер корпорации Neuralink, которую основал Маск, Шивон Зилис в этом году подарила ему уже третьего их общего ребенка. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Bloomberg: топ-менеджер Neuralink Зилис родила Маску третьего ребенка
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Издание уточняет, что бизнесмен является отцом как минимум 12 детей, из них шестеро появились на свет за последние пять лет. Троих родила певица Граймс, еще троих — директор по спецпроектам Neuralink Шивон Зилис. Про одного из них публике не сообщали.

«По словам людей знакомых с этим вопросом, ребенок родился ранее в этом году», — сообщает источник и отмечает, что пол ребенка не называется.

Что касается певицы Граймс, то в 2020 году у нее с Маском родился первенец, его назвали X Æ A-12, примерно через год пара рассталась, а в позже у них появился второй ребенок. Девочку вынашивала суррогатная мать, ее назвали Exa Dark Sideræl. СМИ также рассказывали, что у этой же пары есть и третий тайный третий ребенок по имени Техно Механиус.

От первого брака (2000-2008) Маска с Джастин Уилсон были рождены пятеро детей. Со второй женой — актрисой Талулой Райли предприниматель состоял в браке с 2010 по 2012 и с 2013 по 2016 годы. Пару лет назад зарубежные СМИ также писали, что у Маска и Зилис в 2021 году тайно родились близнецы.

Ранее мы рассказывали, что инвесторы Tesla подали в суд на Маска за перенаправление ресурсов в xAI.

Фото на обложке: kitiele / https://pixabay.com

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