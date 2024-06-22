Bloomberg: топ-менеджер Neuralink Зилис родила Маску третьего ребенка

Топ-менеджер корпорации Neuralink, которую основал Маск, Шивон Зилис в этом году подарила ему уже третьего их общего ребенка. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
- Новости
Издание уточняет, что бизнесмен является отцом как минимум 12 детей, из них шестеро появились на свет за последние пять лет. Троих родила певица Граймс, еще троих — директор по спецпроектам Neuralink Шивон Зилис. Про одного из них публике не сообщали.
«По словам людей знакомых с этим вопросом, ребенок родился ранее в этом году», — сообщает источник и отмечает, что пол ребенка не называется.
Что касается певицы Граймс, то в 2020 году у нее с Маском родился первенец, его назвали X Æ A-12, примерно через год пара рассталась, а в позже у них появился второй ребенок. Девочку вынашивала суррогатная мать, ее назвали Exa Dark Sideræl. СМИ также рассказывали, что у этой же пары есть и третий тайный третий ребенок по имени Техно Механиус.
От первого брака (2000-2008) Маска с Джастин Уилсон были рождены пятеро детей. Со второй женой — актрисой Талулой Райли предприниматель состоял в браке с 2010 по 2012 и с 2013 по 2016 годы. Пару лет назад зарубежные СМИ также писали, что у Маска и Зилис в 2021 году тайно родились близнецы.
Ранее мы рассказывали, что инвесторы Tesla подали в суд на Маска за перенаправление ресурсов в xAI.
Фото на обложке: kitiele /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В Китае представили планшет-колонку Tab Plus с восемью динамиками
- 2 Эксперт «БКС Мир инвестиций»: Нефть марки Brent может «пробить» значение в $91 за баррель
- 3 Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?
- 4 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
- 5 Ad Astra — частная школа Илона Маска. Как она работает и кто может в нее поступить
ВОЗМОЖНОСТИ
23 июня 2024
23 июня 2024
24 июня 2024