BMW выпустит девять новых моделей электрокаров к 2025 году

Немецкий автопроизводитель BMW объявил об увеличении объема выпуска электрокаров. К 2025 году планируется представить 9 новых моделей авто на аккумуляторном питании. Новые седаны i5 и i7 возглавят линейку электромобилей. Об этом сообщает портал Autocar.

Электромобили будут разработаны в рамках нового плана устойчивого развития компании Power of Choice («Сила выбора»). В соответствии с ним к концу 2030 года BMW планирует продать более 7 млн гибридных и полностью электрических машин.

Отмечается, что компания уже взяла на себя обязательство предлагать подключаемые гибридные варианты для каждой существующей модели в своей линейке. Модельный ряд электрокаров изначально будет включать как минимум девять новых моделей. К ним относятся представленный недавно внедорожник iX3 и планируемые к выпуску в следующем году пятидверное купе i4 и внедорожник iX5.

BMW iX3 / Autocar

Также будут производиться небольшой внедорожник iX1 и новые i5 и i7 на базе седанов пятой и седьмой серии, соответственно. Кроме того, к выпуску запланированы внедорожник iX7 и седан i1.

BMW i1 / Autocar

Согласно плану, BMW рассчитывает продать 4,6 млн полностью электрических автомобилей в течение следующих 10 лет. В среднем это 460 тысяч машин в год. Для сравнения компания продала чуть больше 42 тысяч электрокаров в прошлом году. Также компания намерена реализовать 2,4 млн гибридных моделей авто. С этой целью BMW недавно выпустила шестицилиндровый бензиновый электрический привод 545e xDrive.

Наконец, новый план включает в себя производство двух электромобилей бренда Mini на основе недавно представленного трехдверного хэтчбека Electric.

Единственным серийным электромобилем BMW на сегодняшний день является модель i3.

BMW i3 / Shutterstock

По собственным данным, BMW Group уже продала более 500 тысяч электрокаров под брендами BMW и Mini . Ожидает, что к концу 2021 года этот показатель увеличится вдвое по мере выпуска новых электрических и гибридных моделей.

Фото: Darren Brode / Shutterstock